Doe de test: hoeveel CO2 kan je uitsparen als je trein of bus neemt in plaats van het vliegtuig? 

Tijdens de twee jaar dat de coronapandemie ons land stevig in haar greep had, is vaak geopperd dat we in de toekomst misschien wel een permanente shift zouden maken in ons verplaatsings- en reisgedrag. Zouden we bijvoorbeeld vaker in eigen land op vakantie blijven gaan? En zouden we minder het vliegtuig gaan nemen? Hoewel het vliegverkeer nog niet op het niveau is van voor corona, ziet dat er niet zo naar uit: touroperators doen goede zaken met buitenlandse boekingen. Het lijkt opnieuw business as usual, maar wat betekent dat voor het klimaat?