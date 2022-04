Brusselse regering niet eens over  verplichte leiband voor honden in het  Zoniënwoud

Het bestuur van het Zoniënwoud vormt al langer een complexe politieke materie omdat het bos gelegen is in het Vlaams, het Waals, en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Momenteel geldt enkel in die eerste twee Gewesten een algemene leidbandplicht. In het Brussels Gewest mag de hond loslopen, zolang het baasje zijn viervoeter onder controle heeft.