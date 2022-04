Indonesië keurt wet goed die seksueel misbruik, uitbuiting en gedwongen huwelijken strafbaar maakt

In de praktijk werd seksueel misbruik veelal verzwegen omdat het tot de privésfeer werd gerekend, zeker als het ging om geweld binnen het huwelijk, en bleef dat veelal ongestraft. De laatste jaren is het aantal klachten over misbruik fors gestegen, al is dat ook wellicht omdat veel Indonesische vrouwen sneller dan vroeger een klacht indienen.

De wet kan grote gevolgen hebben, niet enkel voor Indonesië, maar ook voor andere landen in de regio. Indonesië is het vierde meest bevolkte land ter wereld en de bevolking is overwegend moslim. De wet zou dus inspirerend kunnen werken voor andere landen met grote groepen moslims of andere landen in Azië. Een conservatieve moraal is immers ook aanwezig in andere religieuze groepen in Indonesië zoals de hindoes op Bali en christenen elders in het land.