Van prinses naar vrijwilliger: Japanse ex-prinses Mako aan de slag in New Yorkse museum "The Met"

De voormalige prinses studeerde af aan de International Christian University in Tokio met een diploma in kunst en cultureel erfgoed. Ze is ook twee keer naar het Verenigd Koninkrijk getrokken om te studeren. Nadat ze in 2012 kunstgeschiedenis had gestudeerd aan de Universiteit van Edinburgh, behaalde Mako in 2016 haar masterdiploma in kunstmuseum- en galeriestudies aan de Universiteit van Leicester.

Toen ze nog een royal was, werkte Mako als onderzoeker aan het gewaardeerde Universiteitsmuseum van de Universiteit van Tokio, waarbij ze haar onderzoek jongleerde met koninklijke taken.