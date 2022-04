Jongeren proeven van politiewerk bij Brusselse politie: "Ik wil actie in mijn leven"

Hoofdinspecteur Christopher Demesmaeker leidt de stage in goede banen. "Vandaag en morgen gaan we het politiewerk vooral ontdekken. We bekijken de verschillende taken van het dagelijks werk, maar bijvoorbeeld ook misdrijven zoals sexisme en stalking. De kadetten krijgen ook uitleg over het verkeersreglement. Waar mag je bijvoorbeeld rijden met een step? Dat is in Brussel een veel voorkomend probleem. We doen ook enkele sportproeven. Morgen gaan we ook naar het Heizelstadion, waar de jongeren een getuigenis zullen horen over het Heizeldrama."