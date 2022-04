Kasterlee zoekt dorpsdichter

Kasterlee is op zoek naar een eerste dorpsdichter. Lichtaartse limericks, Kastelse karamellenverzen en Tielense tautologieën zijn tot 15 mei welkom. "Al onze inwoners zijn fier op de gemeente. Via een dorpsdichter kan die fierheid op Kasterlee extra tot uiting worden gebracht. Poëzie creëert ook verbinding. Je vindt er plezier, troost of rust in", zegt cultuurschepen Guy Van de Perre (CD&V) op Radio 2 Antwerpen.

De nieuwbakken dorpsdichter van Kasterlee wordt nog voor de zomer door een jury aangeduid. Vanaf 1 september moet hij of zij 8 gedichten schrijven over Kasterlee en zijn inwoners. De bedoeling is om elke twee jaar een nieuwe poëet in het pompoenendorp aan te stellen.