Kerk in Schellebelle krijgt remake van schilderij Rubens op de gevel 

De achtergevel van de kerk in Schellebelle heeft meer kleur gekregen. Tom Verhoeven heeft een zelfgemaakt schilderij op de gevel gehangen, gebaseerd op de bekende "De kruisoprichting" van Rubens. Eerder stelde hij al andere van zijn kunstwerken tentoon in de kerk. "Nu is het de eerste keer dat ik een werk aan de buitenkant hang", klinkt het.