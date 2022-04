Lokettenzaal Antwerps Centraal Station zoekt nieuwe invulling: "Laatste dag om ideeën te melden"

De lokettenzaal van het Centraal Station in Antwerpen krijgt op termijn een andere invulling. Vandaag is de laatste dag om je te melden met ideeën. "Dat kan gaan om mensen die er een horecazaak van willen maken maar ook andere plannen zijn welkom. Daarom hebben we de open oproep gelanceerd", zegt Dimitri Temmerman van de NMBS. "Uiteraard ligt de zaal in een beschermd monument en moet je rekening houden met de architectuur. Niet elke ingreep is mogelijk."

De NMBS gaat de loketten verhuizen naar een andere plek in het Centraal Station. "We mikken op een centrale plaats in het station met een open concept zoals in Brussel-Zuid. Nu zijn de loketten maar aan één kant van het gebouw." Bovendien merken de spoorwegen dat steeds minder mensen hun ticket aan het loket kopen, en wel online of aan een automaat.