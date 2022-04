Man opgepakt die naakt rondloopt in centrum Geraardsbergen

In het centrum van Geraardsbergen is een man opgepakt omdat hij er maandagnamiddag naakt rondliep. De politie werd gealarmeerd door enkele verbaasde getuigen van het voorval, een patrouille kon de naaktloper iets later staande houden en oppakken. Hij is meegenomen voor verhoor. Op sociale media zorgde het voorval, en de bijhorende foto's en video's voor de nodige reacties. Waarom de man naakt rondliep, is nog onduidelijk.