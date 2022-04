TikTok geeft pagina van escorte Mel weer vrij: "Veel mensen hadden inhoud - onterecht - als ongepast gerapporteerd"

Dat de nood aan informatie over seksualiteit groot is, merkt ook Wannes Magits, beleidsmedewerker seksuele ontwikkeling bij Sensoa. “Het feit dat deze TikTokster zoveel volgers heeft, is een teken dat jongeren meer willen weten dan wat ze doorgaans aan informatie krijgen. Uitleg over veilig vrijen, soa’s en misbruik is één ding, maar antwoorden op praktische vragen en herkenbare situaties vinden ze niet altijd even makkelijk terug. Terwijl net daar vaak nood aan is. Dat merken ook de mensen die seksuele vorming geven op school.”

Mel heeft een veilige community weten te creëren, maar Magits vraagt jongeren toch kritisch te zijn. “Het is altijd goed om info die je op social media te horen krijgt, te dubbelchecken. Op de website www.allesoverseks.be bijvoorbeeld, waar wetenschappelijk onderbouwde experten achter zitten. Ook als ouder is het belangrijk om voldoende aandacht aan seksuele vorming te schenken, zodat jongeren weten dat ze ook bij hen mogen aankloppen.”