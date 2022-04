Minder duivenmelkers in West-Vlaanderen maar er is hoop bij de jeugd

Student Lowie Verdru van de Gentse Arteveldehogeschool heeft de cijfers over de duivensport opgevraagd voor zijn eindwerk. In 5 jaar tijd zijn er zo'n 20 procent minder duivenmelkers. In 2017 waren er nog een kleine 2800 leden, dit seizoen starten ze met 2200 leden. Dat komt vooral omdat heel wat oudere leden stoppen.

Maar er is meer aan de hand. Dany Vandenberghe, voorzitter van de West-Vlaamse duivenliefhebbersbond: "De coronamaatregelen hebben natuurlijk een invloed gehad op de liefhebberij. Ook de maatregelen rond vogelgriep die nu actueel zijn, ontmoedigen de mensen een beetje. Bovendien zit ook de commercialisering van de duivensport er voor iets tussen. Het is tegenwoordig niet meer goedkoop om met duiven te spelen. Maar de grootste factor blijft natuurlijk de hoge leeftijd van de huidige liefhebber."

Opvallend is dat het aantal duiven dat ingeschreven is, wel gelijk blijft. Dat komt omdat de duivenmelkers gemiddeld meer duiven houden dan vroeger.