Moedige zaakvoerder voorkomt zware brand in houthandel in Leisele

Maandagavond rond 9 uur brak brand uit in de houtzagerij en houthandel op de hoek van de Kerselaarstraat met de Izenbergestraat in Leisele. In één van de loodsen was een grote zaag- en schaafmachine in brand gevlogen. Het was de eigenaar zelf die het vuur opmerkte. De man belde onmiddellijk de brandweer en begon al zelf te blussen, ondanks de hevige rookontwikkeling. Door zijn moedige optreden voorkwam hij een veel grotere brand.

"Toen we aankwamen, hing er nog altijd veel rook in de loods en de machine stond nog in brand", zegt woordvoerder Kristof Louagie van brandweer Westhoek. "De bluspogingen van de eigenaar waren zeker efficiënt want ze hebben de brand vertraagd. Daardoor was het vuur zelfs snel onder controle. De eigenaar raakte licht bevangen door de rook, maar hij moest niet naar het ziekenhuis. De zaagmachine is vernield en er is ook schade aan het dak van de loods. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.