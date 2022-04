Zomer op Neptunus, maar toch koelt de planeet heel snel af: "Deze verandering is onverwacht"

Neptunus is een van de twee ijsreuzen in ons zonnestelsel, samen met Uranus. Het is de verste volwaardige planeet en bevindt zich gemiddeld op 4,5 miljard kilometer van de zon. De planeet heeft een massa die 17 keer zo groot is als de aarde. We zijn nog maar één keer in de buurt geweest. De Voyager 2-sonde bezocht Neptunus in augustus 1989.

De volgorde van de planeten vanaf de zon (afstand tussen de planeten niet in verhouding, maar hun grootte wel):