Gemeentebestuur Grimbergen kent vergunning toe voor nieuwe vleugel gemeentehuis

Volgens een gemeentelijk reglement moeten er bij de meeste bouwprojecten altijd voldoende nieuwe parkeerplaatsen voorzien worden. Daarvoor laat het gemeentebestuur haar oog in eerste instantie vallen op een nog te bouwen ondergrondse parking aan het Prinsenbos. Zeker omdat na de bouwwerken 51 van de 72 parkeerplaatsen aan het gemeentehuis verdwijnen. In samenspraak met de projectontwikkelaar zouden daarom tientallen ondergrondse plaatsen gereserveerd worden voor het gemeentepersoneel in die ondergrondse parking aan het Prinsenbos.

Toch ziet de gemeente beide projecten afzonderlijk van elkaar. "Er zijn een paar uitzonderingen op die regels en daar maken wij nu gebruik van. We hebben de nieuwe zijvleugel dus vergund zonder die bijkomende parking. De verordening laat ons dat toe omdat er in het centrum van Grimbergen al voldoende parkeerplaatsen aanwezig zijn", laat Laeremans weten. Het gemeentebestuur wil het parkeergedrag in de blauwe zone in het centrum in de toekomst wel beter gaan controleren.

Momenteel loopt er nog een openbaar onderzoek waarbij eventueel beroep kan worden aangetekend bij de provincie Vlaams-Brabant.