Nooit eerder zoveel methaan in de atmosfeer als nu, en nooit eerder ging de stijging zo snel

In 2021 mat het NOAA gemiddeld 1.895,7 deeltjes per miljard (ppb). Dat zijn er 17 meer dan in 2020. Een recordstijging, want in 2020, het vorige recordjaar, werden een stijging van 15 deeltjes opgetekend. Het methaangehalte in de atmosfeer was nooit hoger sinds het begin van de metingen in 1983. Het ligt nu meer dan 2,5 keer hoger dan voor de industriële revolutie.