Oekraïense presidentsvrouw Olena Zelenska geeft interview aan Vogue: "We spreken elkaar alleen nog telefonisch"

Olena Zelenska werd in 2019, op 41-jarige leeftijd, de jongste first lady ooit van Oekraïne, toen haar man verkozen werd tot president van Oekraïne. Net als haar man werd ze geboren in Kryvy Rih, een industriestad in het zuidoosten van het land.

De twee gingen naar dezelfde school, maar leerden elkaar pas kennen toen ze aan de unief zaten. Nadat ze 8 jaar samen waren, zijn Volodimir en Olena in 2003 getrouwd. Twee jaar later kregen ze een dochter Oleksandra, in 2013 kregen ze een zoontje Kyrylo.

Van opleiding is Olena architect, maar dat beroep heeft ze nooit uitgeoefend. In de plaats daarvan werkt ze achter de schermen in de mediawereld: eerst bij de comedyshows van haar man en later ging ze aan de slag bij hun productiehuis, waar ze nog altijd scenarioschrijver is.