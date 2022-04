Grimbergen zet plannen voor ondergrondse parking en supermarkt tijdelijk op pauze: "Bezorgdheid is deels terecht"

Hoewel het gemeentebestuur een tijdje doof leek te blijven voor de kritiek, beslist ze nu om het project tijdelijk op pauze te zetten. "Er is veel commotie ontstaan. Vooral de toevoeging van de ondergrondse parkeermogelijkheden en de komst van een ondergrondse voedingswinkel roepen veel vragen op. Ik begrijp die ongerustheid en een aantal bezorgdheden zijn ook terecht. Daarom heeft de meerderheid beslist om de pauzeknop in te drukken. Daardoor zal de inspraakperiode in dit verhaal een stuk langer duren", legt schepen Laeremans uit. "De kritiek uit de infovergaderingen met de inwoners en handelaars nemen we mee, net als die van de Gemeentelijke commissie voor Ruimtelijke Ordening (die gaf een negatief advies, red.). In juni zijn er inspraakvergaderingen in het kader van het mobiliteitsplan. Daar zullen ook allerlei alternatieven voor de mobiliteit in het centrum van Grimbergen worden besproken. Pas daarna zullen concrete voorstellen worden uitgewerkt."