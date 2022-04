Passagier overlijdt op vliegtuig van Brussels Airlines, toestel wijkt uit naar Madrid

Het toestel in kwestie, een Airbus 330, was al met bijna twee uur vertraging vertrokken vanuit Freetown in Sierra Leone. Rond 9 uur 's ochtends zette het vliegtuig de landing in, niet naar Brussel zoals gepland maar naar Madrid. Volgens Maaike Andries van Brussels Airlines was er sprake van een medisch noodgeval aan boord. "Onze crewleden zijn getraind om met dergelijke situaties om te gaan en hebben zoals de procedure voorschrijft, in het belang van de passagier besloten om te landen in een nabij gelegen luchthaven." In Madrid is de passagier uiteindelijk kort na de landing overleden.

De andere passagiers hebben nog een lange tijd in Madrid aan de grond gestaan. Pas rond 15.40u is het vliegtuig opnieuw vertrokken richting Brussel, ruim zes uur nadat het toestel in Madrid was geland. De bemanning aan boord had namelijk het maximum aantal uren bereikt dat ze wettelijk mogen werken. Er moest een nieuwe bemanning vanuit Brussel worden overgevlogen naar Madrid.

Vlucht SN241 is uiteindelijk rond half zes 's avonds in Brussel geland, meer dan tien uur later dan voorzien.