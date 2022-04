Rijke Russen ontsnappen aan westerse sancties dankzij schermvennootschappen in belastingparadijzen

Meer dan 11.000 van die schermvennootschappen, waarover het journalistenconsortium ICIJ data verzamelde op basis van vijf eerdere gegevenslekken, zijn gelinkt aan Rusland.



Alleen al de Pandora Papers, bijna 12 miljoen gelekte documenten waarover in oktober vorig jaar bericht werd, leggen het bestaan bloot van bijna 3.700 vennootschappen in belastingparadijzen waarachter meer dan 4.400 Russen schuilgaan. Dat is goed voor zo'n 14 procent van alle vennootschappen die opduiken in de Pandora Papers. Uit geen enkel ander land duiken in de gelekte gegevens meer mensen op.