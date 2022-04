De oorlog in Oekraïne heeft intussen al 4,5 miljoen mensen op de vlucht gedreven. Zo'n 700.000 van hen zijn in buurland Roemenië aanbeland. In de hoofdstad Boekarest hebben Oekraïense leerkrachten intussen op eigen initiatief een volledig Oekraïense school opgestart. Bekijk hierboven het verslag van onze ploeg.