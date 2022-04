Russische president Poetin ontvangt zijn Wit-Russische bondgenoot Loekasjenko op ruimtebasis in Siberië

De ontmoeting vond vreemd genoeg plaats op de ruimtebasis van Vostochni. Die ligt in de Amoervallei langs de grens met China in het oosten van Siberië. De basis is vrij nieuw en de eerste raket werd er gelanceerd in 2016. Met die basis wil Rusland minder afhankelijk worden van de ruimtebasis Baikonoer uit de Sovjettijd. Die ligt in buurland Kazachstan.

Vandaag is het de jaarlijkse Kosmonautendag in Rusland. Die herdenkt de eerste bemande ruimtevlucht van Joeri Gagarin op 12 april 1961. Voor beide leiders betekent de top een lange reis naar het oosten, maar mogelijk wou Rusland de basis Vostochni zo wat in de verf zetten.