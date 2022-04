Schildpad Jan Fabre zoveelste keer beschadigd: "Mensen blijven erop kruipen en moedigen elkaar zelfs aan"

De burgemeester is het kotsbeu en wil het beeld strenger laten controleren. "We zitten met de handen in het haar, want er hebben zelfs al mensen over het beeld heen gefietst. De buurtbewoners houden mij goed op de hoogte wanneer het nog maar eens gebeurt. Het is één van de pronkstukken van onze stad, dus we gaan het veel strenger controleren. Er staan vier camera's op het Fabreplein en die zullen vanaf nu rechtstreeks doorverbonden worden met de politiezone Westkust. Dat zou normaal gezien al lang zo geweest zijn, maar door één of andere fout in het systeem, is dat nu pas zo."

Wie nu op het beeld kruipt, riskeert een GAS-boete van 250 euro. "Maar ik zal ook overleggen of dat bedrag niet nog kan verhoogd worden. Het mag niet ongestraft voorbij gaan dat mensen op een kunstwerk kruipen. Dat doe je toch ook niet in pakweg Italië? Niemand haalt het daar in het hoofd om op de David te kruipen."

Voorlopig zijn er nog geen plannen om het beeld opnieuw te restaureren. "Daarvoor moeten we eerst zeker weten dat er nooit iemand nog op het beeld zal kruipen, anders zijn de restauratiekosten weggesmeten geld", besluit Vanden Broucke.