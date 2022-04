Supporters voetbalclub OHL teleurgesteld over eindstand in eerste klasse: "Volgend jaar beter"

Marc Van Eylen is voorzitter van Louvaniste, de supportersclub van voetbalploeg OHL. Hij is niet gelukkig met de 11e plaats van zijn Leuvense eersteklasser. "Als promovendus in een tweede jaar 11e eindigen is op zich geen schande. Ware het niet dat het bestuur ons beloofd had dat ze het beter gingen doen dan vorig seizoen. Maar OHL blijft op een 11e plaats, met zelfs vier punten minder dan vorig jaar. We hebben minder gewonnen wedstrijden, meer gelijk gespeeld en minder gescoord. Kan je dan gelukkig zijn?"