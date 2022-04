Transmigrant die 250.000 euro won met kraslotje is opgedoken, 3 anderen die zich als winnaar voordeden opgepakt

Er is hoop voor de jonge Afrikaanse transmigrant die bijna 3 weken geleden 250.000 euro kraste. Het kraslotje ligt op hem te wachten in een kluis in het politiekantoor in Brugge. Hij kocht het winnende lot al op 23 maart in een supermarkt in Zeebrugge, maar om het geld effectief te krijgen, moest hij zich melden bij de Nationale Loterij in Brussel. Maar daar hebben ze hem nog niet gezien.

Nadat hij het winnende lot kraste, is de jonge transmigrant spoorloos verdwenen. Pastoor Fernand Maréchal van Zeebrugge, die zich al jaren om de transmigranten in de haven bekommert, vreesde dat hem iets was overkomen, dat hij in handen was gevallen van mensen met slechte bedoelingen, die het lotje wilden afpakken. Pastoor Maréchal kent de winnaar, hij maakt ook van elke transmigrant een foto. Zo kon het gerecht achterhalen hoe de winnaar eruitziet.

Afgelopen vrijdag doken plots 3 mannen op bij de Nationale Loterij in Brussel. Ze hadden het kraslotje van 250.000 euro bij en vroegen om het geld. De Nationale Loterij had ook de foto van de winnaar gekregen en kon dus snel zien dat de winnaar niet 1 van de 3 mannen was. Ze belde de politie. De politie van Brugge heeft de 3 mannen even opgepakt. Maar niet veel later stapte de winnaar zelf ook binnen bij de politie in Brugge, samen met zijn advocaat. De politie kon niet aantonen dat de 3 andere mannen strafbare feiten hadden gepleegd en liet hen gaan. Ook de winnaar is vertrokken, zonder lotje. Dat blijft voorlopig in de kluis van de politie liggen.