Slechts helft horecazaken krijgt gunstig rapport van voedselinspectie, in Brussel amper een kwart

Er zijn daarnaast ook regionale verschillen. De cijfers voor Vlaanderen en Wallonië zijn ongeveer gelijk: zowat de helft bleek met alles in orde. "Vooral in Brussel zijn de resultaten van de hygiëne-inspecties bijzonder bedroevend", zegt Van Grieken aan persagentschap Belga. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest is slechts een kwart volledig in orde.

Volgens Van Grieken zou dat te maken kunnen hebben met uitbaters die "niet altijd de taal goed kennen, laat staan de voedselvoorschriften". Hij vraagt daarom bijkomende controles in Brussel. Minister Clarinval verduidelijkt dat horecazaken in principe een keer om de vier jaar geïnspecteerd worden en dat er meerdere hercontroles volgen na een ongunstige controle.