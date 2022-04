VRT NWS stelt vast: "Russische soldaten in Oekraïne gedragen zich vaak op heel barbaarse manier"

Maar dat is niet alles. Tom Van de Weghe, die zich in gebied bevindt waaruit het Russische leger zich eerder deze maand heeft teruggetrokken, hoort heel veel getuigenissen van burgers dat de Russische soldaten zich te buiten zijn gegaan aan plunderingen. De gevolgen daarvan heeft hij zelf kunnen vaststellen in het dorpje Terechivka, van waaruit de stad Tsjernihiv onder vuur is genomen.

"In dit dorp geen grootschalige verkrachtingen omdat het op tijd voor het grootste deel geëvacueerd was", zegt Van de Weghe in "Het Journaal". "Wel enkele folteringen, maar vooral veel plunderingen. Dat is een constante in al die getuigenissen."

"In elke oorlog zijn er normaal regels waaraan de strijdende partijen zich moeten houden. Onder meer dat burgers niet doelbewust getroffen mogen worden, dat ze niet mogen worden gefolterd, beroofd, enzovoort. Maar daar lijkt het Russische leger zich heel weinig van aan te trekken", aldus Van de Weghe. "Het is een heel barbaarse manier waarop de Russen zich gedragen."