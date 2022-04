Ondanks vandalenstreken: tulpen dan toch mooi in bloei in Waasland

De bloemen mogen zoals andere jaren op veel ziens rekenen. "Elk jaar komen we tot hier gefietst. De tulpen reiken zover je kan kijken. Het is echt prachtig", zegt een van de bezoekers. "Voor ons het de eerste keer. We zijn speciaal van Brussel naar hier gekomen", zegt een ander.

Iedere bezoeker heeft een eigen agenda: de een komt een fotoshoot houden om foto's van zichzelf te delen op sociale media, de ander is dan weer hobbyfotograaf en focust op de bloemen zelf. Maar de consensus is bij iedereen dezelfde: kijken mag, maar aankomen niet. "Het is nochtans heel verleidelijk om een mooi boeketje mee te nemen naar huis voor mijn vrouw", lacht een man.

"We moeten respect hebben voor de landbouwers. We mogen al blij zijn dat we de tulpen mogen bewonderen, dat is voldoende", besluit een van de bezoekers.