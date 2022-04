Zonnebril op en smeren maar: het wordt tot 21 graden vandaag

In de Ardennen blijft de maximumtemperatuur beperkt tot 16 of 17 graden, elders klimt die tot 18 à 21 graden.

Vannacht neemt de bewolking toe, waaruit in de loop van de nacht wat lichte regen kan vallen. Het kan op sommige plaatsen ook nevelig worden. In het oosten blijft het droog met nog enkele opklaringen. De minima liggen tussen 7 en 11 graden.

Morgenochtend is het zwaarbewolkt met lichte regen in het westen en het centrum van het land. In het oosten daarentegen is het nog droog met enkele opklaringen. Geleidelijk verplaatst de neerslagzone zich naar het oosten en wordt het droger in het westen. De maxima liggen tussen 13 en 17 graden in de kuststreek, rond 18 of 19 graden in het centrum en tussen 18 of lokaal nog 20 à 21 graden in het oosten van het land, aldus het KMI.