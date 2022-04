Nu Zweden en Finland willen toetreden: welke landen horen (vreemd genoeg) niet bij de NAVO?

Beide landen hebben een neutrale status. Voor Zweden geldt die status zelfs al sinds 1815, het einde van de Napoleontische oorlogen. Zweden is sindsdien nooit nog in oorlog geweest. Zelfs tijdens de Tweede Wereldoorlog probeerde het land neutraal te blijven, ook al bracht dat het land in een penibele positie. Buurland Noorwegen werd door de nazi's bezet, terwijl in het andere buurland de Finnen juist zij aan zij vochten met nazi-Duitsland.

Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog is ook Finland een neutraal land. Tijdens WOII vochten de Finnen samen met nazitroepen tegen de Sovjets. Dat betekende een dieptepunt in de relatie tussen Rusland en Finland. Na de oorlog wist Finland zijn onafhankelijkheid te bewaren, maar in ruil moest het land enkele grensregio's afstaan aan de Sovjets én het moest in de toekomst neutraal blijven. Zo werd Finland later door de Sovjets gebruikt als buffer tegen het westen.