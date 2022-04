Doen oorlog en inflatie ook de vastgoedmarkt afkoelen? "Lang geleden dat we dit nog gezien hebben"

"In Vlaanderen daalt het aantal transacties zelfs met 3,5 procent in maart", merkt notaris Bart Van Opstal op. "Het is lang geleden dat we dat nog gezien hebben. De afgelopen periode was er bijna een continue stijging. Er was een veel animositeit in de vastgoedwereld. En dan nu plots een daling. Dat is... speciaal. Alsof we nu even op de pauzeknop duwen."