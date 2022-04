Zwembad Lichtervelde nog een week gesloten door defect in ketel: “Het water is te koud om aangenaam te zwemmen”

Het zwembad van Lichtervelde blijft zeker nog een week gesloten door een technisch defect in de ketel van het zwembad. Daardoor kan het water niet opwarmen en dat is niet aangenaam voor de zwemmers. "We halen normaal een temperatuur van ongeveer 29 graden. Maar vandaag is het maar tussen 25 en 26 graden, wat absoluut niet aangenaam is”, zegt schepen van Sport in Lichtervelde, Els Kindt (CD&V). “We hopen dat het defect tegen morgenavond opgelost is, maar om de temperatuur terug op 29 graden te krijgen, hebben we wat tijd nodig.”