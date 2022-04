Evenementenhal Kubox in Kuurne krijgt kunstwerk op zijgevel als verjaardagsgeschenk

Het is het grootste project van Treepack in de West-Vlaamse ezelsgemeente, maar niet het eerste. “Deze legislatuur willen we meer kunst in de publieke ruimte brengen. Vorig jaar kreeg de zwembadgevel een graffitikunstwerk. In december openden we Tour Surprise, de Ezelgemwandelroute die werd opgesmukt met een 10-tal creatieve ingrepen door Treepack”, zegt de burgemeester.