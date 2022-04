30 jaar geleden beefde de aarde in Limburg

Michiel Dusart, die als geoloog verbonden is aan het Provinciaal Natuurcentrum was op dat moment in het buitenland, en dat vindt hij nu nog altijd spijtig. Want de kans op zulke krachtige aardbeving in onze streek is statistisch erg klein. Lichtere aardbevingen komen hier geregeld voor, maar zware aardbevingen komen maar eens in de 10.000 jaar voor. "In het landschap van Noordoost-Limburg zie je nog altijd de gevolgen van een aardbeving die veel krachtiger was dan die van Roermond. Je ziet er verspringingen in het landschap doordat de grond in een groot gebied weggezakt is." Wanneer die zware aardbeving plaatsvond is niet exact te bepalen. Michiel Dusart schat dat dat ergens rond het begin van onze tijdrekening gebeurde of zelfs nog later in de tijd van Karel De Grote.