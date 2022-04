Komeet die onze kant uitkomt, is grootste ooit gezien (maar we zijn veilig)

Deze enorme komeet, C/2014 UN271 genaamd, werd voor het eerst toevallig geobserveerd in 2010, toen hij nog bijna 5 miljard kilometer van de zon verwijderd was, maar hij werd toen niet ontdekt.

Dat gebeurde pas later, door Pedro Bernardinelli en Gary Bernstein in archiefbeelden van de Dark Energy Survey uit 2014, toen de komeet zo'n 2,7 miljard kilometer ver van de zon was. Vandaar dat de komeet ook komeet Bernardinelli-Bernstein genoemd wordt, of eenvoudigweg BB.

Sindsdien is de komeet intensief bestudeerd met telecopen op de grond en in de ruimte.

"Dit is een verbazingwekkend object, gelet op hoe actief het is terwijl het nog zo ver van de zon staat", zei Man-To Hui van de Universiteit van Macau, de eerste auteur van de nieuwe studie. "We vermoedden dat de komeet behoorlijk groot zou kunnen zijn, maar we hadden de beste data nodig om dat te kunnen bevestigen."