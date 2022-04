70 bewoners van WZC De Vleugels in Houthulst krijgen in beroep gelijk en behouden hun zorgbudget

Het agentschap heeft een herziening doorgevoerd om de budgetten eerlijker te verdelen. Maar daardoor dreigen een 70-tal van de mensen die verblijven in De Vleugels in Klerken een deel van hun budget te verliezen. Zij zijn het niet eens met die herziening en gingen in beroep. Nu krijgen ze van het Arbeidshof in Gent ook gelijk. "Iedereen heeft een persoonsgebonden budget en met dat budget kunnen de mensen zorg betalen. Dat gaat niet alleen over eten, drinken of de nodige zorg in de voorziening, maar ook ontspanning, zoals zwemmen, huifkartocht en dergelijke meer", vertelt advocaat Thomas Bailleul. "Het kan niet zijn dat mensen met een beperking een verminderd budget krijgen, wat dan ook kan leiden tot verminderde zorg. Dus we zijn erg tevreden met de beslissing, die vandaag is genomen."