Niet gedronken voor een fuif? Dan krijg je van de gemeente Balen drie gratis drankbonnetjes

De gemeente is ook realistisch en weet dat dit initiatief niet het gehele probleem zal oplossen. Het maakt deel uit van een ruimer alcohol- en drugsbeleid. "We hebben in het verleden ook al andere acties opgezet, zoals de leeftijdsbandjes. Op die manier willen we vermijden dat jongeren onder de 18 en 16 jaar zware alcoholische dranken nuttigen", zegt Wim Wouters (CD&V).