Abrini en Abdeslam laatste keer verhoord op terreurproces in Parijs, Abrini: "Denk maar niet dat het een feest was"

Het verhoor van Abrini zou meer inzicht kunnen geven in hoe hij en Salah Abdeslam zich maanden in ons land konden schuilhouden na de aanslagen van 13 november, en wat ze toen deden. Salah Abdeslam deed bij zijn vorige verhoren vaak beroep op zijn zwijgrecht. Abrini vertelde wel al bij een verhoor enkele weken terug over zijn rol bij de aanslagen.

Ook vandaag antwoordt Abrini op de vragen van het hof. Wanneer de assisenvoorzitter Abrini vraagt of er over de aanslagen wordt gepraat wanneer hij naar het schuiladres in Schaarbeek ging op 14 november, zegt hij "ja". "En waren ze tevreden?", vraagt de voorzitter. "Denk maar niet dat heen feest was", antwoordt Abrini. Hij zegt dat hij "heel blij was" Abdeslam terug te zien. "Hij was uitgeput en wit (...) Brahim El Bakraoui schreeuwde tegen hem. Hij geloofde de versie van Salah niet en vroeg hem waarom hij geen aansteker of sigaret had genomen om zichzelf op te blazen (...) Salah ging naar boven om te slapen", aldus Abrini.