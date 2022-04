Amerikaanse komiek Gilbert Gottfried overleden: zijn schelle stem en omstreden grappen waren zijn handelsmerk

Gottfried begon zijn carrière in de jaren 80 bij de Amerikaanse tv-show "Saturday night live". Later vertolkte hij bijrollen in films als "Beverly Hills Cop 2" en "Problem Child". Hij leende zijn unieke stemgeluid ook voor voice-overwerk, zowel voor reclamespots als animatiefilms. Zijn bekendste rol is wellicht die van de papegaai Iago in de Engelstalige versie van de tekenfilm "Aladdin".



Als stand-upcomedian stond Gottfried bekend om zijn harde en omstreden stijl. Een van zijn meest controversiële grappen maakte hij na de aanslagen van 11 september 2001 in New York. Hij vertelde aan het publiek dat hij een vlucht moest halen naar Californië. "Ik kon geen directe vlucht krijgen. Ze zeiden dat ze eerst moesten stoppen in het Empire State Building."

Hij besefte dat hij het publiek kwijt was en gooide het meteen daarna over een andere boeg met zijn versie van "De aristocraten", een vulgaire mop die door veel komieken gebracht wordt. Daarmee kreeg hij het publiek weer op zijn hand.