Asperges beginnen te schieten in Bassevelde: "Vorige week zag het er slecht uit, nu kan oogst beginnen"

Andries heeft zo'n 10 kilometer aan aspergebedden staan. "Elke dag moeten we eens bij alle asperges passeren, dus dat vergt veel werk", vertelt hij. "Acht uur per dag, ook ik het weekend, sta ik op het veld. Samen met mijn vader en 2 seizoensarbeiders. Daarnaast moeten we de asperges natuurlijk ook schoonmaken, voor verkoop. In het begin van het seizoen voel je dat wel aan de rug, maar na een tijdje ben je dat weer gewoon."