Bakker Guido uit Sint-Pieters-Leeuw bakte in de zomer van 1988 de langste taart ter wereld: "Meer dan een kilometer lang"

De taart stond op de Mekingweg in Sint-Pieters-Leeuw, waar het Chirolokaal nog altijd staat. Daar hadden Guido en zijn helpers honderden tafels klaargezet. "Om het wereldrecord te verbreken moesten we een foto hebben van de taart in zijn geheel", legt Guido uit. "Toen hebben we iemand aangesproken met een pleziervliegtuigje om een luchtfoto te maken. Daarmee werd het Guinness World Record voor de langste taart ooit gebakken een feit."