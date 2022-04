In Tsjernihiv, in het noorden van Oekraïne, hebben de Russische troepen zich teruggetrokken na vijf weken zware belegering. De balans is enorm: zeker 700 burgers kwamen om. Volgens Oekraïne is Tsjernihiv een van de vele bewijzen dat het Russische leger oorlogsmisdaden begaat in deze oorlog. Onze reporter Tom Van de Weghe bezocht de stad in het spoor van het Oekraïense leger. Bekijk hierboven zijn reportage.