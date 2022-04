Tony Baert (93) is overleden, de barones die 70 jaar lang mee Het Belang van Limburg leidde

Tony Baert was de kleindochter van Nicolaas Theelen die in 1879 de voorloper van Het Belang van Limburg uitbracht. De krant heette in die tijd nog Het Algemeen Belang der provincie Limburg. Na de Eerste Wereldoorlog zette Frans Theelen het werk van zijn vader verder. Omdat hij zelf geen kinderen had kwam Jan Baert, de uitgever van de Brugsche Courant, aan het hoofd van de Limburgse krant.

Jan Baert huwde met Tony Martens, de kleindochter van stichter Nicolaas Theelen, en zo kwam de krant opnieuw in familiehanden. Voor Tony Baert-Martens begon zo een carrière van meer dan 70 jaar bij de krant. Eerst samen met haar man en na zijn overlijden in 1986 bleef ze vanuit de raad van bestuur de krant van dichtbij opvolgen. In 2004 kreeg ze de titel van barones.