Belgische toerist omgekomen bij busongeval in het zuiden van Egypte

Het ongeval met de toeristenbus gebeurde in de buurt van de toeristische stad Aswan, aan de oostelijke Nijloever. Er vielen ook 14 gewonden, onder wie zes Belgen. "Zij verkeren in stabiele toestand en zijn opgenomen in het ziekenhuis voor breuken, kneuzingen en oppervlakkige verwondingen", zegt de gouverneur in een mededeling.