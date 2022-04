Taal van Amerikaans president Biden tegenover Rusland wordt steeds harder: "Genocide aan de gang in Oekraïne"

Wat is een genocide?

Op de website van mensenrechtenorganisatie Amnesty International vinden we de volgende definitie terug: "Genocide is een ander woord voor volkenmoord, de misdaad van stelselmatige en opzettelijke uitroeiing van een etnische groep, of van een deel daarvan."

Het was in 1948, in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog, dat de Verenigde Naties het "genocideverdrag" goedkeurden, om zo genocides in de toekomst te voorkomen en te bestraffen. De bekendste genocide van de 20e eeuw is namelijk de Holocaust, de massamoord op de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Het genocideverdrag beschrijft een aantal handelingen die als genocide kunnen beoordeeld worden. Het gaat om daden als:

doden van leden van de groep

toebrengen van ernstige lichamelijke of geestelijke letsels aan leden van de groep

opzettelijk aan de groep opleggen van bepaalde levensvoorwaarden

opleggen van maatregelen om geboorten binnen de groep te voorkomen

gewelddadig overbrengen van kinderen uit de groep naar een andere groep

Het is het Internationaal Strafhof dat genocides berecht en elke staat kan een beroep doen op de VN om maatregelen te nemen ter voorkoming of onderdrukking van een genocide. Poetin zou dus berecht kunnen worden, maar of Poetin ooit in persoon voor een rechter zal verschijnen is hoogst onzeker. Zo wordt het Internationaal Strafhof door Rusland niet erkend, het land zal dus nooit een Russisch staatsburger uitleveren aan het hof en allicht ook niet aan een ander land.