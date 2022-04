Brand in de Hasseltse gelatinefabriek is wellicht aangestoken door minderjarigen

De brand brak maandagavond uit en was zeer hevig. De brandweer had bijna onmiddellijk vermoedens dat de brand aangestoken was. Er zijn nu twee minderjarige verdachten opgepakt. Omdat het om minderjarigen gaat wil het Limburgse parket niet meer informatie kwijt. Ze zullen zich moeten verantwoorden bij de jeugdrechter.