Bredene wil mensen aanzetten om meer stappen te zetten met wandelwegwijzers

Sinds kort staan er tientallen groene wegwijzers verspreid in de straten in Bredene. Daarop staat te lezen hoeveel stappen je moet zetten om bijvoorbeeld van het gemeentehuis naar het naaktstrand of naar het Staf Versluyscentrum te wandelen. Zo wil Bredene de inwoners motiveren om meer afstanden te voet af te leggen.

"De inwoners kunnen via de wegwijzers perfect weten langs waar ze kunnen wandelen om 10.000 stappen per dag te halen", vertelt burgemeester Steve Vandenberghe (Vooruit): "Het is een ludieke actie, waarmee we de mensen willen motiveren om een korte afstand even te wandelen en niet zomaar in de auto te stappen. We moedigen ook onze personeelsleden aan om zich in te schrijven en wij willen als Bredene heel veel mensen op de been krijgen om die 10.000 stappen per dag af te leggen en om actiever te gaan leven."

Ook in Hooglede en Gits staan sinds kort zulke groene wegwijzers. In Nieuwpoort hebben ze grote kaarten geplaatst in het straatbeeld waar in plaats van het aantal kilometers, met het aantal stappen gewerkt wordt. Zo kan je zien hoeveel stappen je moet zetten om van het ene naar het andere punt te wandelen.