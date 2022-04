BEKIJK - Camerabeelden tonen hoe twee verdachten brand van winkel in Turnhout aansteken

De lokale recherche van de Politie Regio Turnhout is nu volop bezig met het onderzoek. Op de beelden is er te zien hoe ze wachten tot het vuur stevig ontwikkelt en dan wandelen ze weg richting de Warandestraat. Nadien komen de verdachten nog een paar keer in beeld op andere bewakingscamera’s, tot ze de Begijnendreef in wandelen.

De lokale politie wil graag de identiteit van de twee mannen weten en met hen in contact komen, om na te gaan of zij iets met de brandstichting te maken hebben. Ook willen ze graag in contact komen met een vrouw die rond hetzelfde moment haar hond uitliet in de buurt van de Warande. Mogelijk heeft zij de verdachten gezien. De politie laat weten dat alle tips welkom zijn.