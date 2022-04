Rusland beschuldigd van gebruik chemische wapens: welke aanwijzingen zijn er? En waarom nu?

Het is precies die tactiek die Rusland zou kunnen toepassen in bepaalde Oekraïense steden, zeker nu Aleksandr Dvornikov sinds kort het Russische leger aanvoert. Dvornikov was de man aan het hoofd van de Russische gevechtsoperaties in Syrië. Door chemische wapens in te zetten, zou Rusland zo het verzet kunnen proberen te breken in een aantal moeilijk te veroveren gebieden.