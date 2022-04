Oppositie niet opgezet met nieuw circulatieplan voor Londerzeel: "Ze zetten een stolp over het centrum"

"We hebben dit plan niet plots uit onze hoed getoverd", geeft burgemeester Moons aan. "Tijdens de kasseiwerken in het centrum lagen een aantal straten al in een omleidingsroute. In die drie straten is de richting van het verkeer toen aangepast. Omdat dat goed is verlopen, willen we dat nu verlengen." Ook de kritiek dat er geen enkel overleg is geweest, weerlegt de burgemeester. "We zijn intussen al bijna een jaar lang aan het werken aan een mobiliteitsplan. Er zijn al heel wat bevragingen geweest: een 400-tal lukraak gekozen inwoners werden al bevraagd over hun verzuchtingen in verband met mobiliteit en parkeergelegenheid. Op basis van die bevindingen willen we dit nieuwe circulatieplan nu uittesten."

De voorzitter van de gemeenteraad heeft intussen laten weten dat er deze week geen extra gemeenteraad komt. Wellicht komt er volgende week wél nog een extra gemeenteraad over de kwestie, "maar dan is alles al in voege natuurlijk. Dit debat had vooraf al moeten plaatsvinden", vindt Sminate.