Cafés en restaurants in Diest mogen voortaan elke zomer hun terras uitbreiden

Van 1 mei tot en met 2 oktober mogen horecazaken die dat willen een extra stuk van de openbare weg innemen om extra klanten te ontvangen. "Dat kan in het centrum, maar ook daarbuiten. Uiteraard moeten we wel rekening houden met de specifieke verkeerssituaties", legt schepen van Lokale Economie Maurits Vande Reyde (Open VLD) uit. De stad voert de nieuwe regels nu permanent in na twee succevolle zomers tijdens de coronacrisis.